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Kırıkkale'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentteki Okullar ve camileri dezenfekte eden ekiplerin vatandaşların toplu olarak bulundukları alanları, bankamatikleri ve toplu taşıma araçlarını da dezenfekte ettiği belirtildi.

Salgın tehdidi atlatılıncaya kadar sürecek olan mücadelede belediye ekiplerinin yönetmeliklere uygun ilaçları kullandığı aktarılan açıklamada, dezenfekte işlemlerine aralıksız devam edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır da şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan maske ve mesafe kurallarını unutmamalarını özellikle de el hijyenine önem vermelerini istiyoruz. Bizler Kırıkkale Belediyesi olarak şehrimizde yoğunluğun oluştuğu her noktada gece gündüz dezenfekte çalışmalarımıza virüsün ilk göründüğü günden bu tarafa aralıksız devam ediyoruz. Bu mücadeleyi birlikte kazanabilmemiz için öncelikle tedbirlere uymalı aynı zamanda da aşılarımızı yaptırmalıyız."

Kırıkkale'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haberler
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