Kırıkkale'de devrilen otomobilin polis memuru sürücüsü yaralandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ercan Sağlam idaresindeki 40 DN 581 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu TÜPRAŞ Rafinerisi yol ayrımında kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilen Sağlam'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.