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Kırıkkale'de ders sırasında sınıfa girmek isteyen kedi yavrusunun çabası kamerada

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de ders sırasında sınıfa girmek isteyen kedi yavrusunun çabası kamerada

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir okulda ders sırasında patileriyle sınıfın kapısını açmak isteyen kedi yavrusunun çabası cep telefonuyla kaydedildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir okulda ders sırasında patileriyle sınıfın kapısını açmak isteyen kedi yavrusunun çabası cep telefonuyla kaydedildi.

Kulaksız köyündeki Şehit Doğan Yerlikaya Ortaokulu öğrencisi Derya Kaplan sabah okula gelirken kedisi de arkasından kendisini takip etti.

Dersin başlamasının ardından bir süre okulun koridorlarında gezen kedi yavrusu, bir sınıftan gelen sesleri duyunca patileriyle kapıyı açmaya çalıştı.

Bu sırada kapının altından kedinin patilerini uzattığını fark eden 2. sınıf öğretmeni Emine Erciyas, yavrunun çabasını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kedi yavrusu, öğretmenin kapıyı açmasıyla sınıfa girdi. Erciyas ders anlatmaya kucağına aldığı yavruyla devam etti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale'de ders sırasında sınıfa girmek isteyen kedi yavrusunun çabası kamerada - Haberler
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