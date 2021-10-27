Kırıkkale'de bir gencin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin tahkikat - Haberler
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Kırıkkale'de bir gencin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin tahkikat

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de bir gencin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin tahkikat

Kırıkkale Valiliği, bir gencin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliği, bir gencin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 26 Ekim'de bazı yerel medya organlarında yayımlanan "Bekçi dehşeti" başlıklı haber ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyuldu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Ekim günü gece saat 02.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde durumlarından şüphelenilen şahıslara dur ikazı yapılmış, ikaza uymayan ve yakalanan 2 şahıs polis merkezine intikal ettirilmiştir. Olay yerinden kaçan diğer bir şahıs ise kolluk kuvvetlerine kendiliğinden teslim olmuştur. Olay yerinde ele geçirilen bıçağa el konulmuş olup konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli tahkikat, şahısların şikayetleri üzerine de kamu görevlileri hakkında idari tahkikat başlatılmıştır."

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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