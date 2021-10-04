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Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Turan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, hafta boyunca düzenlenecek faaliyetlerle vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun, topyekun spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasının hedeflendiğini anlatan Yılmaz, "Hepimiz biliyoruz ki tüm dünyada profesyonel sporculuğa geçişin en önemli noktası amatör spor. Bizler de bu bilinçle ve yaklaşımla amatör sporlara yaklaşıyor ve destek veriyoruz." diye konuştu.

Çeşitli spor dallarının da tanıtımının yapıldığı törene, il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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