Kırıkkale'de akrabalarının kıraathanesini ateşe veren 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kırıkkale'de akrabalarının kıraathanesini ateşe veren 3 şüpheli yakalandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de akrabalarının kıraathanesini ateşe veren 3 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de akrabalarına ait kıraathanede yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de akrabalarına ait kıraathanede yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi 601. Sokak'taki iki katlı binanın 1. katında Ö.S'ye ait kıraathaneden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Kıraathane içerisinde boş kolonya bidonu bulundu. Ö.S'nin akrabaları olduğu öğrenilen Ş.F, Ç.F. ve Ç.F. kıraathaneyi ateşe verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırıkkale'de akrabalarının kıraathanesini ateşe veren 3 şüpheli yakalandı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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