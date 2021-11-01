Kırıkkale'de 30 bin adet makaron ele geçirildi

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 30 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kaçak tütün ve mamulleri ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki takipte K.O. isimli şüphelinin ticari taksi ile makaron götüreceği tespit edildi. Durdurulan takside yapılan aramada koliler içerisinde 30 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan K.O. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet