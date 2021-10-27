Kırıkkale'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince 3 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince 3 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu önlemeye yönelik saha ve analiz çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, çalışmaları kapsamında Keskin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararının ardından O.U'nun Keskin ilçesine bağlı Cankurtaran köyündeki evi ve aracında arama yaptı.

Polis ekiplerince yapılan aramada, biri otomatik kurusıkı 3 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Şebnem, evinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Son dakika haber: Şebnem, evinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

 Ölen alzheimer hastasının odasındaki bazanın altından resmen servet çıktı

Ölen alzheimer hastasının odasındaki bazanın altından resmen servet çıktı

 Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title