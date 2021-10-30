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Kırıkkale'de 29 Ekim coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kırıkkale'de 29 Ekim coşkusu

Kırıkkale'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

Kırıkkale'de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende; Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, askeri araçla vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Yıllar önce sabrımızı, gücümüzü, azmimizi, gösterdiğimiz 7 düvele bu sefer dirliğimizi, birliğimizi, sevgimizi ve saadetimizi göstermek için toplandık. Devletimizi kuranlara şimdi toprağın altında olanlara şükran hislerimizi ifade etmek için toplandık. Cumhuriyetimizin 98. Yılını kutlamak için toplandı. En büyük bayram olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından program, halk oyunları gösterileri ve tören geçidiyle son buldu. - KIRIKKALE

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