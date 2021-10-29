Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde, Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

KIRIKKALE - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde, Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

Kırıkkale'de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende; Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, askeri araçla vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Yıllar önce sabrımızı, gücümüzü, azmimizi, gösterdiğimiz 7 düvele bu sefer dirliğimizi, birliğimizi, sevgimizi ve saadetimizi göstermek için toplandık. Devletimizi kuranlara şimdi toprağın altında olanlara şükran hislerimizi ifade etmek için toplandık. Cumhuriyetimizin 98. Yılını kutlamak için toplandı. En büyük bayram olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından program, halk oyunları gösterileri ve tören geçidiyle son buldu.

Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

Kırıkkale'de 29 Ekim coşku ile kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri
KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

 Cumhuriyet 98 yaşında

Cumhuriyet 98 yaşında

 Cumhuriyet Bayramı'nı da unutmadılar! Google'dan 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi

Cumhuriyet Bayramı'nı da unutmadılar! Google'dan 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title