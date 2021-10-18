Kırıkkale'de 23 kaçak avcıya 27 bin 738 lira ceza kesildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hafta sonu kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 23 kişiye 27 bin 738 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keskin, Yahşihan ve Sulakyurt ilçelerinde avcılık kurallarına uyulup uyulmadığını tespit etmek amacıyla 3 ekiple denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin de destek verdiği denetimlerde 23 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Av Koruma ve Kontrol ekiplerince 23 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 27 bin 738 lira ceza uygulandı.