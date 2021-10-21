Kırıkkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırıkkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerinde bulunan yüksek hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasındaki denetimleri sırasında Van'dan Konya'ya giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yakalanan Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen, işlemleri için Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sağlık kontrolleri için Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs firmasına da 1891 lira ceza yazıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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