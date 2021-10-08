Kırıkkale'de 1 kilo 410 gram esrar ele geçirildi

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 410 gram esrar ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda U.Ü isimli şahısın evinde 1 kilo 410 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen U.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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