Kırıkkale'de 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de KOM ekipleri tarafından, şüphe üzerine durdurulan panelvan minibüste 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Keskin ilçesinde A.A. (21) idaresindeki panelvan minibüs, durumundan şüphelenilerek durduruldu. KOM polisi tarafından yapılan aramada 126 kolinin içerisinde 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE

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