Kırıkkale'de 1,4 kilogram esrar ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 1,4 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, U.Ü'nün ikametinde arama yaptı.

Ekipler, aramada 1 kilo 410 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.