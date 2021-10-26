Kırıkkale Belediyesinden seyyar satıcı ve dilenci operasyonu - Haberler
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Kırıkkale Belediyesinden seyyar satıcı ve dilenci operasyonu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale Belediyesinden seyyar satıcı ve dilenci operasyonu

Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilenci ve il dışından gelen seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilenci ve il dışından gelen seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların mahalle aralarında hoparlörlerle gezen seyyar satıcıların rahatsızlık verdiği şikayeti üzerine, kent genelinde operasyon düzenlendi.

Resmi ve sivil zabıta ekiplerinin yer aldığı operasyonda, başka illerden kente gelerek mahalle aralarında patates ve soğan satan 10 kişi ile 20 dilenciye cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale Belediyesinden seyyar satıcı ve dilenci operasyonu

Kırıkkale Belediyesinden seyyar satıcı ve dilenci operasyonu

Kırıkkale Belediyesinden seyyar satıcı ve dilenci operasyonu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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