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Kırıkkale Belediyesi'nden dezenfekte çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kırıkkale Belediyesi'nden dezenfekte çalışmaları

Kırıkkale Belediyesi, korona virüsü ile mücadele kapsamında insanların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediyesi, korona virüsü ile mücadele kapsamında insanların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

Kırıkkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerince, korona virüsü tehdidine karşı hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Özellikle insanların toplu olarak bulundukları alanlarda dezenfekte çalışmalarının yapıldığı belirtilen açıklamada, şehirde ki bankamatikler, parklarda oturma grupları, çocuk oyun alanları, toplu taşıma araçları, duraklarda tekrarlanan dezenfekte işlemlerine aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, "Vatandaşlarımızdan maske ve mesafe kurallarını unutmamalarını özellikle de el hijyenine önem vermelerini istiyoruz. Bizler Kırıkkale Belediyesi olarak şehrimizde yoğunluğun oluştuğu her noktada gece gündüz dezenfekte çalışmalarımıza virüsün ilk göründüğü günden bu tarafa aralıksız devam ediyoruz. Bu mücadeleyi birlikte kazanabilmemiz için öncelikle tedbirlere uymalı aynı zamanda da aşılarımızı yaptırmalıyız" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale Belediyesi'nden dezenfekte çalışmaları

Kırıkkale Belediyesi'nden dezenfekte çalışmaları

Kırıkkale Belediyesi'nden dezenfekte çalışmaları

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Haber: Kırıkkale Belediyesi'nden dezenfekte çalışmaları - Haberler
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