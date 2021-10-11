Kırıkkale Belediyesi Koranavirüse Karşı Savaşıyor - Haberler
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Kırıkkale Belediyesi Koranavirüse Karşı Savaşıyor

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Kırıkkale Belediyesi Koranavirüse Karşı Savaşıyor

Şehirdeki tüm okulları, camileri dezenfekte eden ekipler vatandaşların toplu olarak bulundukları alanları, bankamatikleri ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ederek mücadelesine devam ediyor.

KIRIKKALE (Bültenler) - Kırıkkale Belediyesi Koranavirüse karşı her alanda dezenfekte savaşını sürdürüyor.

VİRÜS TEHDİTİ ATLATILINCAYA KADAR

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler koronavirüsü tehdidine karşı hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özel olarak oluşturulan ekipler, şehir genelindeki tüm okulları dezenfekte ederek öğrencilerin sağlıklı ortamda eğitim görmelerine katkı sunarken aynı duyarlılığı tüm camilerde de sürdürdü. Virüs tehdidi atlatılıncaya kadar sürecek olan mücadelede belediye ekipleri yönetmeliklere uygun ilaçlar kullanıyor.

TEKRARLANAN ÇALIŞMALAR

Özellikle vatandaşların toplu olarak bulundukları alanlarda dezenfekte işlemlerine ağırlık veren Kırıkkale Belediyesi, şehirde ki bankamatikler, parklarda oturma grupları, çocuk oyun alanları, toplu taşıma araçları, duraklarda tekrarlanan dezenfekte işlemlerine aralıksız devam ediyor. Kırıkkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, virüs tehditinin ortadan kalkmadığına dikkat çekerek "Vatandaşlarımızdan maske ve mesafe kurallarını unutmamalarını özellikle de el hijenine önem vermelerini istiyoruz. Bizler Kırıkkale Belediyesi olarak şehrimizde yoğunluğun oluştuğu her noktada gece gündüz dezenfekte çalışmalarımıza virüsün ilk göründüğü günden bu tarafa aralıksız devam ediyoruz. Bu mücadeleyi birlikte kazanabilmemiz için öncelikle tedbirlere uymalı aynı zamanda da aşılarımızı yaptırmalıyız" dedi.

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