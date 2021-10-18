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Kırıkkale Belediyesi cenaze nakil filosunu genişletti

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Kırıkkale Belediyesi cenaze nakil filosunu genişletti

Şehir içi ve şehir dışına 7/24 ücretsiz cenaze nakil araçlarıyla hizmet veren Kırıkkale Belediyesinin cenaze nakil araç filosuna 5 yeni araç daha katıldı.

KIRIKKALE (Bültenler) - Yaşamın her anında vatandaşların yanında olmaya devam eden Kırıkkale Belediyesi kesintisiz olarak ücretsiz olarak vatandaşlara verdiği Cenaze Nakil Hizmetini daha hızlı yapabilmesi amacıyla araç sayısını 14'e yükseltti.Cezanesi olan vatandaşların cenaze defin sürecini kolaylaştırmak için donanımlı araçlarla destek sağlayan Kırıkkale Belediyesi 5 yeni cezane nakil aracı daha satın aldı.

Acılarını Hafifletiyor

Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak doğumdan ölüme yaşamın her anında vatandaşın yanında olan Kırıkkale Belediyesi verdiği cenaze hizmetleri ile de vatandaşların acısını hafifletiyor. Kırıkkale Belediyesi, Muhtarlıklar Müdürlüğü altında kurulan birim ile tüm vatandaşların cenaze nakil taleplerini değerlendiriyor. Son bir yıl içerisinde il dışına 600'ün üzerinde cenaze nakli gerçekleştiren Kırıkkale Belediyesi 900'ün üzerinde de il içi cenaze nakli gerçekleştirdi.

Araç Filosunu Gençleştiriyoruz

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın, açıkladığı 20 proje arasında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı araç filosuna 41 araç katılımı sağlanması bulunuyordu. Bunlar içerisinde yer alan 5 adet cenaze nakil aracı Kırıkkale Belediyesi Cenaze Araç Filosuna önceki gün katıldı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Söz verdiğimiz gibi projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Bunlar arasında araç filomuzu güçlendirmek ve gençleştirmekte yer almaktaydı. Yeni alınan cenaze nakil araçları ile daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermeye devam edeceği" ifadesini kullandı.

Hizmetlerden Memnunuz

Acılı günlerinde Kırıkkale Belediyesinin vermiş olduğu hizmetlerinden memnun olduklarını belirten vatandaşlar Kırıkkale Belediye çalışanlarına teşekkür ederek "Yaşadığımız kayıplarda en zor olan cenazemizin nakli ve defin işlemi, Kırıkkale Belediyesi vermiş olduğu hizmetlerden memnunuz. Yeni araçlarla da daha hızlı hizmet verilecektir. Bizler vermiş olunan hizmetlerden dolayı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ediyoruz" dediler.

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Haber: Kırıkkale Belediyesi cenaze nakil filosunu genişletti - Haberler
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