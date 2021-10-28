KIRIKHAN'DA HUZUR UYGULAMASI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRIKHAN'DA HUZUR UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri ilçe genelinde eş zamanlı olarak huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin görev aldığı uygulamaya, dron ve helikopterle havadan da destek verildi. Sabit nokta ve umuma açık yer denetimleriyle araç kontrolü ve GBT sorgulaması şeklinde yapılan uygulamada, özel eğitimli köpeklerle araçlarda arama yapıldı. Trafik ekipleri de kural ihlali yapan ve eksik belgesi olan sürücülere cezai işlem uyguladı.

KIRIKHAN'DA HUZUR UYGULAMASI

KIRIKHAN'DA HUZUR UYGULAMASI

KIRIKHAN'DA HUZUR UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Belediyeden 'köpeklerin diri diri gömüldüğü' iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

Belediyeden "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

 Son dakika! Karaman'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Son dakika! Karaman'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title