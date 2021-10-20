Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni - Haberler
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995 yılında kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) 2021-2022 akademik yılının açılış töreni düzenlendi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995 yılında kurulan Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) 2021-2022 akademik yılının açılış töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, törende yaptığı konuşmada, öğrenci odaklı üniversite olacaklarını belirterek, "Her şey öğrencilerimizin önceliğine göre belirlenecek. Sizlerin rahatı, huzuru ve mutluluğu bizim için her şeyden kıymetli." dedi.

Öğrencileri salgın nedeniyle 1,5 yıl aradan sonra kampüste görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceylan, "Sizleri böyle görmek bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencisiz kampüs hiçbir şeye yaramıyor. Sizlerin geleceği bugünü dört gözle bekledik. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız." diye konuştu.

Ceylan, öğrencilerin sağlığını için kampüste modern sağlık merkezi kurduklarını belirterek "Sağlığınız açısından korkmanız gereken bir husus yok. Sadece sizden tedbir almanızı bekliyoruz." diye konuştu.

???????Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de öğrencileri yeni eğitim yılı dolayısıyla tebrik ederek, "Birbirimizi çok özledik. Bugün buluşmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kulmırzayev, öğrencilerden kapalı alanlarda maske takmalarını ve aşı olmalarını istedi.

Tören, şarkılar ve havai fişek gösterisi ile sona erdi. ???????

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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