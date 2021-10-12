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Kırgızistan hükümetinde revizyona gidildi

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan hükümetinde revizyona gidildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 11 Nisan'daki halk oylaması sonucu yönetimde köklü değişimi öngören yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından hükümette revizyona gitti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 11 Nisan'daki halk oylaması sonucu yönetimde köklü değişimi öngören yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından hükümette revizyona gitti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov'u ve Maripov'un kabinesindeki üyeleri görevden aldı.

Caparov, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Akılbek Caparov'u yeni Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevine getirdi.

Bu arada, meclisin ilgili komitesine görüşülmek üzere yeni kabinedeki Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları ile 13 bakanın isminin sunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı tarafından sunulan yeni kabinede, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'in görevini koruduğu ifade edildi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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