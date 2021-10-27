Kırgızistan'da ilk devlet İnovasyon Merkezi açıldı - Haberler
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Kırgızistan'da ilk devlet İnovasyon Merkezi açıldı

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan'da ilk devlet İnovasyon Merkezi açıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ilk devlet İnovasyon Merkezi açıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ilk devlet İnovasyon Merkezi açıldı.

Kırgızistan Devlet Fikri Mülkiyet ve Yenilik Kurumu (Kırgızpatent) bünyesinde kurulan İnovasyon Merkezi'nin açılışını Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov yaptı.

Merkezin açılışına bazı kabine üyeleri, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrasya Patent Ofisi, Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu temsilcileri, diplomatlar ve uzmanlar katıldı.

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Baysalov, burada yaptığı konuşmada, böyle bir altyapı kuruluşunun oluşturulmasının, Kırgızistan'ın inovasyon sistemine ilişkin vizyonuna uyumlu olduğunu söyledi.

İnovasyon Merkezi'nin kurulmasıyla ilk adımın atıldığını belirten Baysalov, "Bununla sınırlı kalmamalıyız ve 2024'e kadar ülkenin tüm bölgelerinde benzer inovasyon merkezlerinin oluşturmasını öneriyorum." dedi.

Açılış kapsamında düzenlenen forumda, İnovasyon Merkezi'nin geliştirilmesi için yol haritası konuşuldu.

İnovasyon Merkezi'nde, proje ve fikirlerini somutlaştırmak isteyen girişimci ve tasarımcılar için Fabrikasyon Laboratuvarı, Çocuk Üretim Laboratuvarı, modern ekipmanlarla donatılmış konferans salonu, görüşme ve toplantı odaları bulunuyor.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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