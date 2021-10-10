Kırgızistan'da halk kahramanı Birnazar Biy'in doğumunun 300'üncü yılı kutlandı - Haberler
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Kırgızistan'da halk kahramanı Birnazar Biy'in doğumunun 300'üncü yılı kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kırgızistan'da halk kahramanı Birnazar Biy'in doğumunun 300'üncü yılı kutlandı

Kırgızistan'da halk kahramanı Birnazar Biy'in doğumunun 300'üncü yılı törenle kutlandı.

Kırgızistan'da halk kahramanı Birnazar Biy'in doğumunun 300'üncü yılı törenle kutlandı.

Kırgızistan'da halk kahramanı Birnazar Biy'in doğumunun 300'üncü yılı nedeniyle Issık Göl bölgesine bağlı Yedi Öküz ilçesinin Üç Bulak yaylasında tören yapıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katıldığı törende Kırgız kabilelerinin düşmanlarla mücadelesini anlatan tiyatro gösterisi yapıldı, Birnazar Biy'in hayatını anlatan arşiv belgeler sergilendi. Tören kapsamında kartal avlama, köpek yarışması (taygan carış), kız kovalamaca ve diğer geleneksel oyunlardan örnekler gösterildi. Cumhurbaşkanı Caparov, törende yaptığı konuşmada, Birnazar Biy'in Kırgızların topraklarını düşmanlardan koruduğunu, Kırgız kabilelerinin toprak sınırlarının belirlenmesinde büyük askeri ve diplomatik katkı sağladığını belirtti. - BİŞKEK

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Haber: Kırgızistan'da halk kahramanı Birnazar Biy'in doğumunun 300'üncü yılı kutlandı - Haberler
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