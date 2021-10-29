Kırgızistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Türk Büyükelçiliği müşavirleri, ataşeleri, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek'teki eğitim kurumların yetkilileri, öğrenciler, veliler ile Ahıska Türkleri Derneği yönetimi katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yılını kutladıklarını belirtti.

Doğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, milleti ve devleti ile büyük mesafeler katettiğinin, bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkelerden biri haline geldiğinin altını çizdi.

Katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Doğan, "Şu iyi bilinmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet korumaya ve yaşatmaya Türk milleti olarak kararlıyız." dedi.

"Cumhuriyet, büyük bir hediyedir"

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Ortaokulu'nda kutlama programı tertip edildi.

Saygı duruşu, Türkiye ve Kırgızistan milli marşların okunmasıyla başlayan programda, ilkokul öğrencilerin valsi ve öğretmenin öğrencisi ile zeybek oyunu izleyenlerden büyük alkış aldı.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, milletimizin kahramanlığı ile yazılmış milli mücadelesi sonucunda ulaştığımız büyük bir hediyedir. Bu hediyeyi ömrümüzün sonuna kadar koruyacağız. Genç nesillerimizle birlikte müdafaa edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık yıl dönümüne iki yıl kaldığını hatırlatan Doğan, sonraki nesillere güvendiklerini belirtti.

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajını okudu.

Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı da "29 Ekim 1923, binlerce yıllık şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden birisidir. Bu kudretli günün yıl dönümünü gurur ile coşkuyla kutluyoruz." dedi.

Şiirlerin okunduğu, Kırgız ve Kafkas halk oyunların sergilendiği kutlama programı, sahneye alınan öğrenciler tarafından 10. Yıl Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını 'Sinan' eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını "Sinan" eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

 Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 Cumhuriyet Bayramı'nı da unutmadılar! Google'dan 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi

Cumhuriyet Bayramı'nı da unutmadılar! Google'dan 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title