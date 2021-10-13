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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un önerdiği yeni kabine mecliste güvenoyu aldı

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un önerdiği yeni kabine mecliste güvenoyu aldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un önerdiği yeni kabine, mecliste yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un önerdiği yeni kabine, mecliste yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığını da yürütecek yeni Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) Akılbek Caparov ile kabine üyelerini onayladı.

Bu yıl 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı seçilen Sadır Caparov, kabinesine, halkın refahını yükseltecek, vaatlerini yerine getirebilecek ve ülke ekonomisini düzeltecek isimleri dahil etti. Yapısı ve bakanlık isimlerin de değiştirildiği yeni kabinede, Dışişleri Bakanının yetkileri genişletildi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanına da kabinede Bakanlar Kurulu Başkanı Yardımcısı olarak güvenlik konularında yetki verildi.

Buna göre, Bakanlar Kurulu Başkanı Yardımcısı görevini iki ekonomist Arzıbek Kojoşev ve Aziz Aaliyev yanı sıra Kırgızistan'ın eski İngiltere Büyükelçisi Edil Baysalov ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi (Milli İstihbarat) Başkanı General Kamçıbek Taşiyev yürütecek.

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, Maliye Bakanı Almaz Baketayev, Adalet Bakanı Ayaz Bayetov, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Erkinbek Osoyev, Enerji Bakanı Doskul Bekmurzayev, İş, Sosyal Kalkınma ve Göç İşleri Bakanı Kudaybergen Bazarbayev, Doğal Kaynaklar, Çevre ve Teknik Denetim Bakanı Dinara Kutmanova, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov bakanlar kurulunun yeni üyeleri oldu.

Bu yılın başında kabinede görev verilen Dışişleri, Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Ruslan Kazakbayev, Tarım Bakanı Askarbek Djanıbekov, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Eğitim ve Bilim Bakanı Bolotbek Kupeşev, Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ve Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev koltuğunu korudu.

Genel seçimlerin 1,5 ay sonra yapılacağı Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 11 Nisan'daki halk oylaması sonucu yönetimde köklü değişimi öngören yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından hükümette revizyona gitmişti.

Caparov, meclise teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Caparov, meclise hitabında milletvekillerine kabineye güvenoyu verdikleri için teşekkür ederek "Bu yıl nisan ayında halk oylamasıyla kabul edilen Anayasamızın tam uygulanmasının önünü açtınız." dedi.

Yeni kabine üyelerini görevlerinde başarılar dileyen Caparov, kabinenin halkın yükünü taşımak ve halkın beklentilerini karşılamak gibi bir sorumlulukları olduğunu hatırlatarak "Ülkemizin ve insanımızın geleceği için yorulmadan çalışacağınıza inancım tam. Önünüzde önemli ve acil bir dizi yapılması gereken görev var." ifadelerini kullandı.

Bakanlara seslenen Caparov, "Her biriniz devletin çıkarlarını gözetmeli ve size verilen görevleri temiz, doğru ve verimli bir şekilde yerine getirmelisiniz. Bu sefer halkın hükümete güvenini yeniden tesis edelim. Gece gündüz çalışmak ve ülkenin zor durumdan çıkarılması için katkıda bulunmak sizin insani ve yönetimsel görevinizdir. İnsanlara yakın olun ve sorunların çözümü için öneriler üretin ve yerine getirin." diye konuştu.

Caparov, daha önce olduğu gibi yukarıdan emir bekleyen, istatistik peşinden koşan, sorunları etkin bir şekilde çözmeyen ve bürokrasi ile uğraşan bakanların görevine derhal son verileceği uyarısında bulundu.

Kırgizistan'da yakın zamanda kabul edilen anayasa değişikliğinin sonucunda kurulan Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevindeki Akılbek Caparov (57), ülkenin 30 yıllık bağımsızlık tarihinde 34'üncü başbakanlık unvanını aldı.

Ülkede uzun dönemdir siyasette yer alan ve üst düzey görevler üstlenen Prof. Dr. Caparov, son 15 yılda üç dönem milletvekilliği yaptı ve üç kez Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevini üstlendi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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