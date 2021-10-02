Kırgızistan'a ekim ayında kar yağdı - Haberler
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Kırgızistan'a ekim ayında kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Ayperi Bekmırzayeva - Haberler | Güncel

- Kırgızistan'a ekim ayında kar yağdı Kırgızistan'da ekim ayında yüksek kesimlere yağan kar, her yeri beyaza bürüdü.

- Kırgızistan'a ekim ayında Kar yağdı

BİŞKEK - Kırgızistan'da ekim ayında yüksek kesimlere yağan kar, her yeri beyaza bürüdü.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında kar sürprizi yaşandı. Ekim ayının başında yağan kar Kırgızları şaşırttı. Sosyal medyada kar paylaşımı yapan kullanıcılar, çiçeklerin kar altında kaldığını belirterek yakın zamana kadar kimsenin bu kadar yoğun bir kar yağışı olacağına inanmadığını ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Burada hava tahmin edilebilir gibi değil" ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da meteoroloji kurumu, 1-4 Ekim arasında sağanak yağış uyarısı yaparken, dağ eteklerinde ise kar yağışı uyarısı yapmıştı.

Kırgızistan'a ekim ayında kar yağdı

Kırgızistan'a ekim ayında kar yağdı

Kırgızistan'a ekim ayında kar yağdı

Kırgızistan'a ekim ayında kar yağdı
İhlas Haber Ajansı / Ayperi Bekmırzayeva - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırgızistan'a ekim ayında kar yağdı - Haberler
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