- Kırgızistan'a ekim ayında Kar yağdı

BİŞKEK - Kırgızistan'da ekim ayında yüksek kesimlere yağan kar, her yeri beyaza bürüdü.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında kar sürprizi yaşandı. Ekim ayının başında yağan kar Kırgızları şaşırttı. Sosyal medyada kar paylaşımı yapan kullanıcılar, çiçeklerin kar altında kaldığını belirterek yakın zamana kadar kimsenin bu kadar yoğun bir kar yağışı olacağına inanmadığını ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Burada hava tahmin edilebilir gibi değil" ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da meteoroloji kurumu, 1-4 Ekim arasında sağanak yağış uyarısı yaparken, dağ eteklerinde ise kar yağışı uyarısı yapmıştı.