Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında - Haberler
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Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

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Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Antalya'da tatil için arkadaşlarının yanına gelen 20 yaşındaki Kırgız genç, kaldıkları 7'inci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da tatil için arkadaşlarının yanına gelen 20 yaşındaki Kırgız genç, kaldıkları 7'inci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç adamın düşüş anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Yenerulusoy Bulvarı üzerindeki 7 katlı apartmanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce tatil için ülkesinden Antalya'ya gelen ve 2 arkadaşının yanında kalan Kırgızistan vatandaşı Aman T.'nin, 7'nci kattan düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alana gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan Aman T. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlk belirlemelere göre ağır yaralanan gencin intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Aman T.'nin düşüş anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beton zemine sert bir düşüş yapan gencin, önce yere ardından apartmanın duvarına kafası çarptığı görüntülere yansıdı. Olay sonrası çevredekilerin telefonla 112 Acil Çağrı Merkezini araması ve müdahalede bulunmaması da kamera kayıtlarına yansıdı.

(Suat Metin - Akif Yılmaz-İHA)

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

Kırgız gencin 7'nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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