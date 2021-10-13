Kırgız gelinini testere ile parçalara ayıran kayınpeder adliyeye sevk edildi - Haberler
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Kırgız gelinini testere ile parçalara ayıran kayınpeder adliyeye sevk edildi

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Kırgız gelinini testere ile parçalara ayıran kayınpeder adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kırgızistan uyruklu gelinini bıçakla öldürdükten sonra demir testere ile parçalara ayıran zanlı adliyeye sevk edildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kırgızistan uyruklu gelinini bıçakla öldürdükten sonra demir testere ile parçalara ayıran zanlı adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde bir evde Kırgızistan uyruklu gelinini bıçakla öldürdükten sonra demir testere ile parçalara ayıran ve sonrasında çöp torbasına doldurarak park halindeki aracının bagajına dolduran kayınpeder gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kayınpeder Fehmi A. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

PARÇALARA AYIRDI

Edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Fehmi A. oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A.'yı bıçakladı. Gelinini evdeki demir testere ile parçalara ayırdıktan sonra kol, bacak ve başını çöp poşetine dolduran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu. Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fehmi A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan ölen Ayat A.'nın cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(Hüseyin Gökçeli/İHA)

Kırgız gelinini testere ile parçalara ayıran kayınpeder adliyeye sevk edildi

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Haber: Kırgız gelinini testere ile parçalara ayıran kayınpeder adliyeye sevk edildi - Haberler
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