Kiraz'ın su sıkıntısına son

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, merkeze uzak ilçelerde yaşanan su sıkıntısını yeni sondaj yatırımlarıyla ortadan kaldırıyor. 5 ilçede açılacak olan 48 yeni kuyu sayesinde su sıkıntısı çeken mahalleler kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşuyor.

İZSU Genel Müdürlüğü ilçe merkezlerinin yanı sıra mahalleye dönüşen köylerde yaşanan su sıkıntısını sona erdirmek için kesintisiz çalışıyor. Yeni su kaynakları temin etmek amacıyla harekete geçen İZSU, Kiraz, Ödemiş, Beydağ, Tire ve Torbalı ilçelerinde sondaj kuyusu açmak için 8 milyon liralık yatırım kararı alarak harekete geçti.

Kiraz'da 10 kuyu

Kiraz'ın Suludere Mahallesi'nde 2, Karaburç Mahallesi'nde 2, Yağlar Mahallesi'nde 1, Sarıkaya Mahallesi'nde 2, Mavidere Mahallesi'nde 1, Mersinlidere Mahallesi'nde 1 ve Şemsiler Mahallesi'nde 1 olmak üzere toplam 10 yeni su kuyusu devreye girecek.

Mevcut kuyularda su seviyelerinin oldukça düştüğü ilçede kaynak suları da yaz aylarında tarımsal sulamada kullanılıyor. Açılacak yeni kuyularla bu yerleşimlerin su ihtiyacı karşılanacak, bazı yerleşim yerlerinde de mevcut kuyular dinlendirilerek su seviyelerinin yükselmesi sağlanacak.

İlçedeki çalışmaların bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet