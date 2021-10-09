Kiraz'daki yangına hızlı müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bugün saat 15. 00'da Kiraz'ın Veliler Köyü yakınındaki dağlık alanda çıkan orman yangınını kısa sürede söndürdü. İhbarı alır almaz Kiraz, Kaymakçı ve Ödemiş gruplarından 3 arazöz ve 2 yangın söndürme tankeri ile yangın bölgesine ulaşan ekiplere çalışmalarında 3 helikopter, 6 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

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