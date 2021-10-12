Kiraz Belediye Başkanı Özçınar'dan, Büyükşehir Belediyesine

İZMİR (AA) - Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekibinin yol çalışmasının ağaçların köklerine zarar verdiğini ve bunun sonucunda bugün 2 ağacın devrildiğini kaydederek, tepki gösterdi.

Yağmurun etkili olduğu Kiraz'daki Gümüşsuyu Caddesi'nde bulunan iki çam ağacı, Kaymakamlık lojmanın bahçesine devrildi.

Belediye Başkanı Saliha Özçınar, yaptığı açıklamada, yol çalışması sırasında ağaç köklerinin zarar gördüğünü ileri sürdü.

Büyükşehir Belediyesi ekibinin bu konuda uyarıldığını da kaydeden Özçınar, şöyle dedi:

"Sorumluluğu İzmir Büyükşehir Belediyesine ait caddede ne yazık ki yol çalışması 1 aydır devam ediyor. Sorumsuz yapılan çalışma sonucu kaç yıllık ağaçlarımızın yol yapımı sırasında tahribata uğradığını, köklerinin zarar gördüğünü ve acilen müdahale edilmesini aksi takdirde devrileceklerini söyledik. Ne yazık ki bugün gerçekleşen yağış ve rüzgar sebebi ile Kiraz İlçe Kaymakamlığı konutuna birden fazla ağaç devrildi. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil fakat olsaydı bu hatanın bedelini kim öderdi? Ağaçlara mı üzülelim yoksa önceden uyarılmasına rağmen müdahale edilmemesine mi?"