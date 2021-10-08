Kıran Mahallesinde yollar yenileniyor

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Kıran Mahallesinde bozulan yollar parke taşıyla kaplanıyor.

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan Kıran Mahallesinde parke taş kaplama çalışması başlatıldı. 5 sokakta toplam 3 bin metrekare parke taşı uygulanacak Kıran'da çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte inceledi. Alper Taban, "Burada daha önce Büyükşehir Belediyemizin kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarını tamamlamasının ardından, altyapı çalışmaları sırasında bozulan yollarda biz de parke taş uygulamasını başlattık. Kazılar esnasında ister istemez yollar tahrip oluyor. Altyapının bitmesiyle bizler de eksikleri gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tamamlandığında Kıran Mahallemizin önemli eksiklerinden biri daha giderilmiş olacak. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri