Kıran Mahallesinde yollar yenileniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıran Mahallesinde yollar yenileniyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Kıran Mahallesinde yollar yenileniyor

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Kıran Mahallesinde bozulan yollar parke taşıyla kaplanıyor. 5 sokakta 3000 m2 parke taş kaplama çalışması sürüyor.

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda altyapı çalışmaları tamamlanan Kıran Mahallesinde parke taş kaplama çalışması başlatıldı. 5 sokakta toplam 3000 m2 parke taşı uygulanacak Kıran'da çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Bugün hem Cuma namazı vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya geldik, kendilerine selam verdik hem de Kıran Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı yerinde görelim istedik. Burada daha önce Büyükşehir Belediyemizin kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarını tamamlamasının ardından, altyapı çalışmaları sırasında deforme olan yollarda biz de parke taş uygulamasını başlattık. Kazılar esnasında ister istemez yollar deforme olur ve konfor etkileniyor. Çalışmanın bitmesiyle bizler de eksikleri gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tamamlandığında Kıran Mahallemizin önemli eksiklerinden biri daha giderilmiş olacak. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber Bülteni

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Mehmet Ali Erbil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Ferdi Kadıoğlu Burak Yılmaz Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Murat Kurum Demir Çelik Vladimir Putin Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kıran Mahallesinde yollar yenileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:02:51. #1.12#