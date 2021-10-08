Kıran Mahallesinde yollar yenileniyor

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda altyapı çalışmaları tamamlanan Kıran Mahallesinde parke taş kaplama çalışması başlatıldı. 5 sokakta toplam 3000 m2 parke taşı uygulanacak Kıran'da çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Bugün hem Cuma namazı vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya geldik, kendilerine selam verdik hem de Kıran Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı yerinde görelim istedik. Burada daha önce Büyükşehir Belediyemizin kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarını tamamlamasının ardından, altyapı çalışmaları sırasında deforme olan yollarda biz de parke taş uygulamasını başlattık. Kazılar esnasında ister istemez yollar deforme olur ve konfor etkileniyor. Çalışmanın bitmesiyle bizler de eksikleri gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tamamlandığında Kıran Mahallemizin önemli eksiklerinden biri daha giderilmiş olacak. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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