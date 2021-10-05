KİRALIK OTOMOBİLDE 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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KİRALIK OTOMOBİLDE 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da bir araç kiralama firması tarafından kiraya verilen otomobilin çalınması ve Manavgat istikametine gelmesi üzerine harekete geçen polis, durdurduğu otomobilde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirdi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'da bir araç kiralama firması tarafından kiraya verilen otomobilin çalınması ve Manavgat istikametine gelmesi üzerine harekete geçen polis, durdurduğu otomobilde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Antalya'da faaliyet gösteren bir araç kiralama firması polise, kiraya verdikleri otomobilin çalındığı ve araç üzerinde bulunan takip cihazından da Manavgat yönüne gittiği yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Manavgat Asayiş Büro ve Trafik Bölge Amirliği görevlileri, söz konusu otomobili Manavgat'ın Ulualan mevkiinde ele geçirdi.

Manavgat Asayiş Büro Amirliğine getirilen otomobilde yapılan aramada, otomobilin gizli bölmelerine saklanmış vaziyette 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

Otomobili kullanan ve 2'si araç hırsızlığı olmak üzere birçok sayıda sabıka kaydı bulunan şüpheli Uğur F.C. gözaltına alınarak, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

KİRALIK OTOMOBİLDE 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

KİRALIK OTOMOBİLDE 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

KİRALIK OTOMOBİLDE 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

KİRALIK OTOMOBİLDE 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
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Haber: KİRALIK OTOMOBİLDE 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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