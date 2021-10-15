KİPTAŞ'IN KONUT, ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILDI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ'ın bugün 6'ncısını düzenlediği KİPTAŞ Gayrimenkul Müzayedesi'nde, İstanbul'un çeşitli yerlerindeki 12 dükkan, 3 arsa, 36 Konut ile 1 çekme karavan satıldı.

"SOSYAL KONUT VE ORTA GELİR GRUBUNA ÜRETECEĞİMİZ PROJELERDE FİNANSMAN SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

"EKSPERTİZ DEĞERLERİNİN ÜSTÜNE BİR GELİR ELDE EDEBİLİYORUZ"

Kurt sözlerini şöyle tamamladı: "Alternatif finans modelleri üzerinde çalışıyoruz. Buradan gelecek gelir ile bunlara destek olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda müzayedelerimizde stokumuzda bulunan ancak proje üretmeyeceğimiz arsaları da gene online katılım imkanı sunacak şekilde satışa çıkarıyoruz. Müzayedelerin en büyük faydası rekabetçi ortam yarattığımız zaman ekspertiz değerlerinin üstüne bir gelir elde edebiliyoruz. Bugünkü müzayedemiz de bu şekilde verimli geçiyor. Şu ana kadar ki satışlarımızda çıkan gayrimenkullerimizde yaklaşık yüzde 10 -15 ekspertiz değerlerinin üstünde satış geliri elde edeceğimizi görüyoruz. Bu da şirket için verimli bir müzayede olacağını gösteriyor. Müzayedelerimizde herkes dünyanın her yerinden katılabilir. Sosyal medya hesaplarımızdan da açık bir şekilde izleyebilir. Verimli bir müzayede geçmesini diliyorum."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri