Kınık Kapıkaya Barajı'nın inşa süreci başladı - Haberler
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Kınık Kapıkaya Barajı'nın inşa süreci başladı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
Kınık Kapıkaya Barajı'nın inşa süreci başladı

Kınık Kapıkaya Barajı inşası için Devlet Su İşleri (DSİ) ile yüklenici firma arasında imzalar atıldı.

İZMİR (AA) - Kınık Kapıkaya Barajı inşası için Devlet Su İşleri (DSİ) ile yüklenici firma arasında imzalar atıldı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakırçay Mansap Ovaları Sulama Projesi kapsamında, Bergama'da Kestel, Yortanlı, Çaltıkoru ve Sevişler barajlarının tamamlanması, Musacalı Barajı'nın da su tutmasının ardından Kapıkaya Barajı'nın inşasına başlanıyor.

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, 11 Mart 2021 tarihinde çevrim içi olarak yapılan ihaleye, 80 firmanın katıldığını belirterek, "İhaleyi kazanan firma ile sözleşmeyi imzaladık. Kınık Kapıkaya Barajı için inşaat süreci resmen başladı. Hedefimiz belirlenen süre içerisinde İzmir'imize yakışır, bölgenin göz bebeği olacak bir eser yaratmak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, 2024 yılında tamamlanması hedeflenen Kınık Kapıkaya Barajı'nın, 32 bin 530 dekar sulama alanı ile Kuzey İzmir'in en büyük barajlarından biri olacağı belirtildi. Temelden yüksekliği 84,5 metre olacak barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. Dev barajın gövdesi için yaklaşık 2,03 milyon metreküp dolgu yapılacak. Baraj, 42,35 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak ve 2021 yılı rakamlarıyla ülke ekonomisine 60 milyon lira ek katkı sağlayacak.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
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