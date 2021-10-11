Kınalı Eller Kadın Kooperatifi Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret - Haberler
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Kınalı Eller Kadın Kooperatifi Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret

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Kınalı Eller Kadın Kooperatifi Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret

İlçemiz Kınalı Eller Kadın Kooperatifi yönetiminden, Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN ' a hoş geldiniz ziyareti gerçekleştirildi.

İlçemiz Kınalı Eller Kadın Kooperatifi yönetiminden, Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN ' a hoş geldiniz ziyareti gerçekleştirildi. Sohbet havasında gerçekleştirilen ziyaret esnasında Kınalı Eller Kadın Kooperatifi Beypazarı Yöresel Lezzetler Atölyesi sorumlusu Sayın Nesrin DİNÇKAN tarafından Kaymakamımıza Kooperatif çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Kaymakamımız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kınalı Eller Kadın Kooperatifi Beypazarı yöresel lezzetler atölyesi yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber: Kınalı Eller Kadın Kooperatifi Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret - Haberler
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