Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kilis ve Gaziantep'te gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG üyesi 2 zanlı tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Kilis ve Gaziantep'te gözaltına alınan terör örgütü Deaş ve PKK/YPG üyesi 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, DEAŞ ve PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüten zanlılara yönelik Gaziantep ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi zanlı Kilis, PKK/YPG üyesi şüpheli ise Gaziantep'te gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terör örgütü üyesi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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