Kilis Valiliğinden bir okulun boyama giderlerinin öğrenci iaşelerinden ödendiği iddiasına ilişkin açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis Valiliğinden bir okulun boyama giderlerinin öğrenci iaşelerinden ödendiği iddiasına ilişkin açıklama

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis Valiliğinden bir okulun boyama giderlerinin öğrenci iaşelerinden ödendiği iddiasına ilişkin açıklama

Kilis Valiliği, bir yerel gazetede bir okulun dış cephe boyası ödemesinin öğrencilerin iaşe bedellerinden ödendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kilis Valiliği, bir yerel gazetede bir okulun dış cephe boyası ödemesinin öğrencilerin iaşe bedellerinden ödendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül'de bir yerel gazetede Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Müdürlüğü hakkında okulun dış cephe boyasının 200 bin TL'ye yapıldığı, bu ödemenin öğrenci iaşe bedellerinden karşılandığı iddia edildiği belirtildi.

Söz konusu iddia edilen rakamın doğru olmadığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak söz konusu haber de belirtildiği gibi sadece okul binasının değil, okulun yurt, yemekhane ve tüm eklentilerinin bakım onarımı ile dış cephe boyası yapılmıştır. Bunlar 17.12.2020 tarihinde okul pansiyonunun boya ile bakım işlemleri için 37 bin 383,57 TL, pansiyon ödeneğinden ödemesi yapılmıştır. 23.12.2020 tarihinde 24 bin 381,93 TL okulun bakım onarım ödeneğinden, okul binasının boya işlemleri yapılmıştır. Okulun kütüphane, spor salonu, yemekhane, dış cephe bakım onarım vb. boyası için ise 16.02.2021 tarihinde 30 bin 750,97 TL pansiyon ödeneğinden harcanmıştır. Toplam harcama 92 bin 516,47 TL'dir. İddia edildiği gibi 200 bin TL bir ödeme yapılmamıştır. Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim ortamlarının hijyen olması da göz önüne alındığında yapılan uygulama bir israf değil gerekliliktir. Yapılan bu işlem sürecinde okulların da kapalı olduğu göz önüne alındığında öğrenciler için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmamıştır. Okulun öğrenci ya da velilerine ek bir mali yük yüklenmemiştir. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde okulda daha temiz bir ortamda eğitimin sağlanması amacıyla kamu yararı da düşünülerek işlemler yapılmıştır."

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

 BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

 MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mustafa Destici
Magazin Şafak Sezer Seren Serengil
Spor Sergen Yalçın Alex Teixeira Hava Durumu
Tüm Haberler Hava Durumu Recep Tayyip Erdoğan Güzel Sözler Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kilis Valiliğinden bir okulun boyama giderlerinin öğrenci iaşelerinden ödendiği iddiasına ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:46:01. #1.11#