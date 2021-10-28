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Kilis'teki hırsızlık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'teki hırsızlık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Kilis'te dalgıç pompası ve elektrik kablosu hırsızlıklarına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te dalgıç pompası ve elektrik kablosu hırsızlıklarına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İnanlı köyünde Ş.K'ye ait bahçede bulunan dalgıç pompasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan araştırmalar sonucunda dalgıç pompasını çaldığı tespit edilen K.D. gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan malzeme, savcının talimatıyla sahibine teslim edildi.

Merkez Öncüpınar Mahallesi'nde ise stabilize yol üzerinde elektrik kablolarını kesmeye çalışan iki kişiyi gören jandarma ekipleri, yaklaşık 2 kilometre kovalamacanın ardından M.H.İ. ve M.Ç'yi yakaladı.

Ekiplerce yapılan araştırma sonucunda şüphelilerin iki noktadan yaklaşık 50 metre elektrik kablosunu, çalmak için kestikleri belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kilis'teki hırsızlık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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