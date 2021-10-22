KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okçular Mahallesi'nde şüpheli Suriye uyruklu A.S'nin kullandığı araçtan inen 3 yabancı uyrukluyu tespit etti.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 Suriye uyruklu, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sürücü A.S. ve yabancı uyrukluları almaya gelen M.S. gözaltına alındı.