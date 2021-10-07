Kilis'te yasa dışı bahis oynatılan 100 internet sitesine erişim engellendi - Haberler
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Kilis'te yasa dışı bahis oynatılan 100 internet sitesine erişim engellendi

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te yasa dışı bahis oynatılan 100 internet sitesine erişim engellendi

Kilis'te jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 100 internet sitesine erişim engeli getirildi.

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 100 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan yurt dışı kaynaklı internet siteleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

Herkesin erişebileceği şekilde yurtiçi ve yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlayan 100 yasadışı bahis sitesini belirleyen ekipler, durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdi.

Çalışmalar sonucu, söz konusu internet siteleri, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi" kanunun 8'inci maddesi gereğince Türkiye'den erişime kapatıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kilis'te yasa dışı bahis oynatılan 100 internet sitesine erişim engellendi - Haberler
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