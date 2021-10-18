Son dakika! Gaziantep'te PKK/YPG'li 2 terörist gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika! Gaziantep'te PKK/YPG'li 2 terörist gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Gaziantep'te PKK/YPG'li 2 terörist gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gaziantep'te eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalanan 2 PKK-KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi tutuklandı.

KİLİS (İHA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gaziantep'te eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalanan 2 PKK-KCK/PYD/ Ypg silahlı terör örgütü üyesi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kilis il Jandarma Komutanlığı tarafından, Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde iki ayrı adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda PKK-KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 terör örgütü üyesi, İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

Son dakika! Gaziantep'te PKK/YPG'li 2 terörist gözaltına alındı

Son dakika! Gaziantep'te PKK/YPG'li 2 terörist gözaltına alındı

Son dakika! Gaziantep'te PKK/YPG'li 2 terörist gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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