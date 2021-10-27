Kilis'te tarımsal kooperatifin kapısını çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kilis'te tarımsal kooperatifin kapısını çalan 2 şüpheli tutuklandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te tarımsal kooperatifin kapısını çalan 2 şüpheli tutuklandı

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küplüce köyündeki Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi'ne ait binadan demir kapının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kapıyı M.N.K. ve M.G'nin çaldığını ve şehir merkezinde bulunan hurdacı Y.B'ye sattıklarını tespit etti.

Savcının talimatıyla gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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