Kilis'te sahte plakayla askeri araç görünümü verilen pikapta 9 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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Kilis'te sahte plakayla askeri araç görünümü verilen pikapta 9 yabancı uyruklu yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te sahte plakayla askeri araç görünümü verilen pikapta 9 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te sahte plakayla askeri araç görünümü verilen pikapta 9 yabancı uyruklu yakalandı, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

KİLİS (AA) - Kilis'te sahte plakayla askeri araç görünümü verilen pikapta 9 yabancı uyruklu yakalandı, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırında sahte plakalı aracın sürücüsü, Öncüpınar Hudut Bölük Komutanlığı ekiplerini görünce paniğe kapılarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracın su kanalına düşmesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pikapta 2'si çocuk 9 Suriye uyruklu bulunduğunu belirledi. Ayrıca araçta 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan, aracın 2013'te Ankara'dan çalındığı tespit edildi.

Kilis'te sahte plakayla askeri araç görünümü verilen pikapta 9 yabancı uyruklu yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kilis'te sahte plakayla askeri araç görünümü verilen pikapta 9 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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