Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı - Haberler
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Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Hakan Bozkır idaresindeki 79 AAP 198 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda, Mehmet Yıldırım'ın kullandığı 79 DE 244 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Mehmet Fatih Şahin yaralandı.

Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım ve Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı
AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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