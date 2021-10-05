Kilis'te otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ağır yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kilis'te otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.B yönetimindeki 79 AAP 198 plakalı fort marka otomobil ile M. F. Ş. yönetimindeki 79 DE 244 plakalı motosiklet Recep Tayyip Erdoğan meydanında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M. F. Ş. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.Y. ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturmaya başladı. - KİLİS

Kilis'te otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kilis'te otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kilis'te otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Viraja hızlı giren araç takla attı, yolda can pazarı yaşandı: 1 ölü, 6 yaralı

Viraja hızlı giren araç takla attı, yolda can pazarı yaşandı: 1 ölü, 6 yaralı

 Yağış nedeniyle sular yükselmişti! Yayladan dönenleri taşıyan araç dereye uçtu: 2 ölü

Yağış nedeniyle sular yükselmişti! Yayladan dönenleri taşıyan araç dereye uçtu: 2 ölü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Kubilay Aka Aleyna Tilki Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Aykut Kocaman Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kilis'te otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:43:24. #1.17#