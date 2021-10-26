Kilis'te kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kilis'te kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Kilis'te jandarma ekiplerince hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekiplerince hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Akpınar Köyünde TEDAŞ'a ait 7 noktada elektrik hattından 70 metre kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirledikleri 2 şüpheliyi kent merkezinde kabloyu hurdacıya satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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