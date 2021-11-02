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Kilis'te göçmen kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 5yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 5yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesinde şüpheli yabancı uyruklu İ.G.'nin kullandığı araçtan inen 5 yabancı uyrukluyu tespit etti. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sürücü İ.G., gözaltına alındı. - KİLİS

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